Uomo nudo si cala da un palazzo | giallo in centro a Mestre | il video choc

VeneziaToday

MESTRE - Giallo in centro a Mestre. Unè stato ripreso mercoledì sera, 11 gennaio 2023, in Piave mentre camminava sul cornicione di un condominio calandosi da una finestra. Sono intervenuti la Polizia e il Suem.Unè stato ripreso ieri sera, 11 gennaio 2023, a Mestre ( Venezia ) in viale Piave mentre camminava sul cornicione di un condominio calandosi da una finestra . Sono intervenuti la Polizia e il ... Uomo completamente nudo passeggia sul cornicione: intervengono polizia e Suem Un uomo nudo è stato ripreso ieri sera, 11 gennaio 2023, a Mestre (Venezia) in Piave mentre camminava sul cornicione di un condominio calandosi da una finestra. Sono intervenuti la Polizia ...MESTRE - Un uomo nudo è stato ripreso ieri sera, 11 gennaio 2023, a Mestre in Piave mentre camminava sul cornicione di un condominio calandosi da una finestra. Sono intervenuti ...