Uomini e Donne | Tina Cipollari si sposa | tra gli invitati anche Gemma Galgani?

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Un vero e proprio scoop è stato lanciato dalla rivista Nuovo in quanto riguarda il nuovo matrimonio di. Ebbene sì perché la storica opinionista dista aggiungendo diversi capitoli alla sua vita: solo qualche settimana fa è uscito il suo libro dove si mette a nudo a 360 gradi e ora sarebbe in procinto di convolare a nozze con il ristoratore toscano Vincenzo Ferrara. Stando ai rumors, il matrimonio sarebbe ristretto a poche persone ma tra queste spunterebbepronta arsi? La vita sentimentale, così come quella artistica, diva a gonfie vele ed ecco che ...

Witty TV

...di Trento che segnala alla Procura dueed una donna e sequestra lo stabile. Secondo una presunzione di reato appannaggio del magistrato i tre ' favorivano la prostituzione di giovaniall'...E del resto non è proprio l'arbitrio, il potere esercitato sul più debole, il delirio luciferino di onnipotenza che oggi fa credere a moltidi questa parte di mondo che è lecito ... Mercoledì 11 gennaio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Un tentato suicidio a Rep. Il nuovo collaboratore, economista di cui non ha senso discutere il valore (parla il curriculum), scrive ancora dell'espansionismo della Nato e non risparmia apprezzamenti ...Fratelli d’Italia ha scelto il suo poker, Forza Italia e la Lega ancora non hanno le idee del tutto chiare, ma solo qualche punto fermo. Ci sono pure i ritorni: Daniele Sabatini per i ...