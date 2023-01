Uomini e Donne spoiler 12 gennaio | Gemma si umilia per Alessandro

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Nel corso della puntata del 12divedremo che si ripartirà dagli esponenti del trono over. Al centro dell’attenzione ci saràGalgani, la quale ha deciso di proseguire la conoscenza di. Purtroppo per lei, però, il cavaliere dirà di non avere alcuna intenzione di darle l’esclusiva. La cosa non L'articolo proviene da KontroKultura.

Tra gliha deciso di dare forfait il sindaco di Tuscania Fabio Bartolacci, mai entrato in partita - pare per sua scelta - il capogruppo a palazzo dei Priori Claudio Ubertini - ma ieri erano ...Nel suo manifesto si spiega che lo scopo è "raccogliere dati e così evidenziare, monitorare, esaminare le differenze di trattamento tranel mondo dello spettacolo. È nata cioè dal ...Un tentato suicidio a Rep. Il nuovo collaboratore, economista di cui non ha senso discutere il valore (parla il curriculum), scrive ancora dell'espansionismo della Nato e non risparmia apprezzamenti ...Fratelli d’Italia ha scelto il suo poker, Forza Italia e la Lega ancora non hanno le idee del tutto chiare, ma solo qualche punto fermo. Ci sono pure i ritorni: Daniele Sabatini per i ...