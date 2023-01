Uomini e donne oggi | Maria smaschera la dama e la mette con le spalle al muro

Witty TV

Non credo che scelte opposte rendano altrepeggiori. Non credo che mio figlio mi amerà di più ...almeno un uomo che ha lasciato a casa una compagna in attesa di suo figlio e altrettanti, ...In Italia una sinistra c'è, è fatta diche hanno subito sulla propria pelle umiliazioni, discriminazioni. Da molto tempo non esiste sul piano delle organizzazioni politiche, delle ... Giovedì 12 gennaio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Per Riccardo e Gloria arriverà il momento di prendere in mano le redini del loro legame e far chiarezza su quello… Legg ...Continuano i colpi di scena a Uomini e Donne, e riguardano questa volta due ex corteggiatori che hanno in passato preso ...