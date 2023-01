Uomini e Donne | Chiara Rabbi lancia una nuova stoccata all’ex Davide Donadei

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Mentresi sta vivendo la sua avventura all’interno della Casa del Gf Vip 7, i gossip su di lui non stanno mancando. A tal proposito, nelle settimane si stanno rincorrendo vari rumor su suoi presunti tradimenti mentre ancora era fidanzato con. Tradimenti da lui negati. Tanto che nel corso dell’ultima diretta con Alfonso Signorini, proprio l’ex tronista diha spiegato di aver mancato alla fiducia della sua allora fidanzata solo una volta quando era giovanissimo. Un’indiretta smentita, quindi, rispetto a tutte le voci degli ultimi tempi. Dal canto suo, stando alle parole dell’influencer Deianira Marzano, la sua ex sarebbe al corrente di tutto, maha sempre deciso di non commentare le voci. Ciò nonostante la sua posizione ...

Witty TV

Lo vedo, si portano dietro sempre più capi del necessario, sia gliche le. Per poi trovarsi a fare i conti con abiti che, una volta arrivati a destinazione dopo ore pigiati dentro la ...Massimo Stano però non ha nascosto un certo dissenso nei confronti di questa novità: "Da quel che si sa,gareggeranno insieme in ossequio alla parità di genere. Sommando i piazzamenti ... Mercoledì 11 gennaio - Uomini e donne Le puntate | Witty TV Tamara Merlo, Maura Mossi Nembrini, Maristella Patuzzi e Giada Untersee in corsa per governo e parlamento: ‘C’è molto da fare, è la nostra missione’ ...Le anticipazioni di Uomini e Donne rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Per Riccardo e Gloria arriverà il momento di prendere in mano le redini del loro legame e far chiarezza su quello… Legg ...