Università di Roma | Concorso per 1 Professore Seconda Fascia

Leggi su posizioniaperte

(Di giovedì 12 gennaio 2023) L’“La Sapienza” diha indetto unPubblico per la ricerca di 1 Figura Professionale comedi, il Candidato idoneo sarà assegnato al settore concorsuale 06/D1, per il Dipartimento di medicina clinica e molecolare. Ledi tutta Italia emettono Bandi con regolarità, Posizioni Aperte.com li seleziona per Regione, non perderne nemmeno uno, visita la sezione Concorsi. Bando diSi comunica che presso l'di«La Sapienza» é indetta, ai sensi dell'art. 18, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, procedura selettiva di chiamata per un posto didi...