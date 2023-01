Uniti in nome del tartan

Leggi su iodonna

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Outfit di coppia per Kate e William. Al loro primo impegno pubblico hanno esibito un lookcoordinato nei colori blu e verde. Praticamente perfetti. La principessa del Galles ha “riciclato” un cappotto a quadrettoni Holland Cooper (già indossato prima di Natale), mentre William giacca e maglione in tono con i colori della moglie. (Photo by Christopher Furlong/Getty Images) Leggi anche › Kate e William, sketch con una bimba alla parata militare per il giorno di San Patrizio › Kate e William adottano un nuovo cucciolo, un cocker spaniel nero › Kate e William e quella foto di nozze scattata all’ultimo momento Kate e ...