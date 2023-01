Una D' Urso da restarci secchi | maxi-scollatura e in tv così | Video

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Una regina è per sempre. Lei è la regina di Canale 5 e si chiama Barbara D'. Il suo regno? L'inossidabile Pomeriggio 5, trasmissione di punta della programmazione pomeridiana su Mediaset, una corazzata che anno dopo anno continua a fare incetta d'ascolti. Un programma in cui si spazia dalla cronaca allo spettacolo, dal gossip all'attualità. Per inciso, Pomeriggio 5 è arrivato al suo 15esimo anno, in onda da ben tre lustri. Al comando, come detto, c'è sempre lei, la mitica Carmelita, 65 anni portati divinamente e il piglio di una ragazzina. E nella puntata in onda ieri, mercoledì 11 gennaio, di Pomeriggio 5, la D'ha incantato tutti i suoi telespettatori con un look mozzafiato, un outfit che potete vedere nelqui in calce, in cui la conduttrice si congeda dal suo pubblico rinnovando l'appuntamento per il giorno ...