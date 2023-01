Un guasto informatico manda in tilt per ore i voli Usa

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La piu' grande flotta di aerei al mondo e' rimasta paralizzata per ore a causa di untecnico che ha provocato il ritardo di quasi ottomilae la cancellazione di oltre 1.000 in tutti gli ...

La piu' grande flotta di aerei al mondo e' rimasta paralizzata per ore a causa di untecnico che ha provocato il ritardo di quasi ottomila voli e la cancellazione di oltre 1.000 in tutti gli Stati Uniti. 12 gennaio 2023Dietro ill'errore di un ingegnere Lo stop per dodici ore avrebbe avuto innesco sull'invio ... E quel bloccosarebbe stato causato da un file al database della Faa. Lo scambio di ... Usa, un guasto informatico blocca l'intero traffico aereo per ore. Biden ordina un'inchiesta Mercoledì 11 gennaio la gran parte dei voli è stata bloccata per alcune ore a causa di un guasto al sistema informatico della Federal aviation administration. A dieci giorni di distanza dall'accaduto, ...Blocco voli Usa, dietro il guasto l'errore di un ingegnere: ha sostituito il file con un altro, una fonte: "Buona fede costata milioni di dollari" ...