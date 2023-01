Un esopianeta simile alla Terra | la scoperta che apre le frontiere dello Spazio

Astrospace.it

Cosa sappiamo sul nuovoalla Terra. Il nuovo pianeta è stato classificato come LHS 475 b , è di dimensioni quasi uguali al nostro e ha un clock pari al 99% del diametro terrestre. ...La scoperta di questo nuovoha reso il sistema planetario a cui appartiene, un soggetto ... in un meccanismoa quello che caratterizza Luna e Terra. In ordine di scoperta, sono qui ... Il James Webb ha scoperto il suo primo esopianeta Al 99% ha le stesse dimensioni della Terra: ecco cos'è Lhs 475 b, l'esopianeta scoperto dal telescopio Webb e quali sono i suoi aspetti salienti ...È un esopianeta, ovvero si trova fuori dal Sistema Solare, e ha caratteristiche che lo rendono simile alla Terra: ecco cosa ha scoperto James Webb.