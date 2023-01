Un commesso di 82 anni non può andare in pensione – poi appare uno sconosciuto che cambia tutto

Leggi su it.newsner

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Vedere qualcuno costretto a lavorare anche se sarebbe dovutoinmolto tempo fa è a dir poco straziante. Quando si lavora per tutta la vita, si merita di potersi rilassare e godersi finalmente un po’ la vita. Sfortunatamente, tuttavia, questo è una possibilità che non è aperta a tutti. Ma fortunatamente ci sono persone che sono appassionate di altruismo là fuori che aiutano le persone bisognose. Un utente di TikTok di nome Rory McCarty stava facendo la spesa in un negozio di alimentari negli Stati Uniti quando ha incontrato un lavoratore di 82. Fonte: Youtube L’uomo si chiama Butch e, quando si sono incontrati per la prima volta, Rory ha chiesto al veterano più anziano se sapesse che c’era un trend su TikTok in cui i giovani aiutavano i lavoratori più anziani della catena di supermercati Walmart ad ...