“Un anno straordinario” | il docufilm sulle Nazionale azzurre

(Di giovedì 12 gennaio 2023) In onda domani sera in seconda serata su Rai Due Arriva “Un”, ilnazionaliimprese dell’ultimo. “Un”andrà in onda domani, venerdì 13 gennaio 2023 su Rai 2 alle ore 23.40. È un tributo alla memorabile impresa dellamaschile, capace di vincere nel 2021 i Campionati Europei e nel 2022 laurearsi Campione del Mondo e alla cavalcata delledi Davide Mazzanti agli Europei vinti in finale contro la Serbia, fino al primo posto nella VNL e al bronzo iridato nel 2022. Leggi anche: L’del volley italiano celebrato in tv: gli speciali Il documentario, curato da Jacopo Volpi con la regia di Mario ...

varesenews.it

