Un altro domani | anticipazioni puntata di oggi | 12 gennaio 2023

Mediaset Infinity

La stessa accusa viene contestata ad untifoso fermato, ma del Napoli : per lui ci sarà l'... una persona non può essere pericolosa a vita, mi spiego: se oggi tiro un sasso allo stadio ma...Draghi è stato categorico: questo governo non farà scostamenti di bilancio odebito, in un ... sarà sempre la stessa di prima: fare debiti, per pagare quelli di ieri e poter fare quelli diMeteo per Giovedì 12 Gennaio 2023, Selargius. Giornata caratterizzata da qualche nube sparsa, temperatura minima di 12°C e massima di 16°C ...Meteo per Giovedì 12 Gennaio 2023, Como. Giornata caratterizzata da cielo poco nuvoloso, temperature comprese tra 1 e 10°C ...