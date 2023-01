Umbria | muore a 24 anni in un incidente di caccia - Cronaca - lanazione it

LA NAZIONE

Tragedia alle pendici del Subasio. La vittima è Davide Piampiano: giocava nel Viole, lavorava nell'attività ricettiva di famiglia ed era ...La tragedia sul monte Subasio in ... Umbria, muore a 24 anni in un incidente di caccia La procura di Alessandria ha aperto un'inchiesta per il decesso di una donna di 76 anni: dimessa dall'ospedale di Novi Ligure nonostante seri problemi respiratori, è morta poche ore dopo. A visitarla ...Come già detto, il fatto é successo in una zona molto impervia del Monte Subasio e i soccorsi sono stati molto complicati, complice anche il buio. Sul posto una squadra del Sasu, i soccorritori del 11 ...