«Ultrà già liberi? Le indagini proseguono»

Leggi su calcionews24

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il capo della polizia, Lamberto Giannini, ha parlato in merito agli scontri accaduti pochi giorni fa tradi Napoli e Roma Lamberto Giannini, capo della polizia, interviene sul Corriere della Sera a proposito degli scontri tradi Napoli e Roma. Dicendo che «lestanno proseguendo», anche se gli arrestati sono già. L’IMMAGINE DEL POLIZIOTTO RASSEGNATO – «Si tratta di un frammento che andrebbe contestualizzato, tuttavia emerge che pure in quel frangente di grande concitazione e pericolosità la polizia è riuscita a documentare quanto stava accadendo, ha fatto giungere ulteriori rinforzi consentendo di evitare danni peggiori. É stata una situazione complessa, la rivalità tra le due componenti violente della tifoseria è nota, ma non avevamo conoscenza dettagliata di cosa e dove sarebbe ...