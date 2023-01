Ultime Notizie – Ucraina | “trovato corpo di uno dei volontari britannici dispersi”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Il Gruppo Wagner ha affermato di averildi uno dei duein, Christopher Parry, 28 anni, e Andrew Bagshaw, 48, visti per l’ultima volta venerdì scorso mentre lasciavano Kramatorsk per Soledar. In un messaggio su Telegram il gruppo Wagner afferma che sulsono stati ritrovati i documenti di entrambi idati per. “Stiamo sostenendo le famiglie di due uominiscomparsi in”, ha dichiarato un portavoce del Foreign Office, citato da Skynews.com. “Siamo a conoscenza delle recenti segnalazioni e siamo in contatto con le autorità ucraine”. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere della Sera

