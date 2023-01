Ultime Notizie – Ucraina | Soledar | Pentagono non conferma controllo Russia

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Le autorità statunitensi non dispongono di dati che confermino che la cittàdi, a pochi chilometri da Bakhmut, sia completamente sotto ildelle forze russe. A dichiararlo è stato il segretario alla Difesa degli Stati Uniti, Lloyd Austin, spiegando che sono in corso “scontri in evoluzione nell’area” e parlando di un “contesto molto fluido” con “combattimenti davvero violenti”, che “non consentono dire le” in arrivo. Allo stesso modo, il segretario alla Difesa ha assicurato che il suo dipartimento è “concentrato sul fare tutto il possibile per aiutare a garantire che gli ucraini abbiano le capacità necessarie a riuscire “negli sforzi a difesa del loro territorio sovrano”. “Ci hanno sentito dire più e più volte che sosterremo l’per ...

