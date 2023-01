Ultime Notizie – Spazio | l’Asi apre il 2023 con un budget da 2 | 3 mld Saccoccia | “E’ un valore storico”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) L‘Agenzia Spaziale Italiana inaugura ilcon unAsi salito a 2,3 miliardi di euro. Si tratta per il presidente Giorgiodi un “”. Parlando ai giornalisti nel corso della conferenza stampa di inizio anno,ha assicurato “che nelci sarà l’avvio dei programmi consolidati nel 2022” ed ha indicato che l’anno appena iniziato “è un anno strategico per contrattualizzare una cifra importante di attività perché – ha spiegato- c’è la necessità e il piacere di far partire un gruppo di attività spaziali. Dobbiamo contrattualizzare una cifra importante di attività come satelliti e missioni di osservazione della Terra“. “Quando parliamo di attività spaziali – ha spiegato – facciamo sempre riferimento ai 3 ...

Corriere della Sera

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito I casi Covid - 19 in Cina e ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...Le storie da non perdere di Wired " Scopri le nostre newsletter: lesu tecnologia, gadget, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Bimbo morto a Sharm el-Sheik, non fu un’intossicazione alimentare. «Ipotesi avvelenamento da contatto» Everything Everywhere All at Once è un film decisamente molto particolare, con un storia molto intricata e complessa. La protagonista è Evelyn Wang (Michelle Yeoh), che gestisce una piccola lavanderia ...Intel ha finalmente annunciato la disponibilità da oggi del Core i9-13900KS, processore di punta della famiglia Raptor Lake capace di toccare la frequenza operativa di 6 GHz come Turbo Boost di picco ...