Ultime Notizie – Scontri ultras | verso stop trasferte tifosi Roma e Napoli

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Divieto di trasferta per le tifoserie diper le partite fuori casa in programma dal 21 gennaio al 28 febbraio prossimo. È l’indicazione del Comitato di analisi per le manifestazioni sportive, tenuto conto delle decisioni dell’osservatorio nazionale sulle manifestazioni sportive di ieri. A quanto apprende l’Adnkronos, la indicazioni proposte dal Casms sono al momento all’attenzione del ministro dell’Interno Matteo Piantedosi che deciderà nei prossimi giorni. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere della Sera

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulleGrosseto: Per la giornata di domani in Maremma e in provincia di Grosseto il cielo sarà variabile. In mattinata resistono ampie zone di sereno, mentre dal pomeriggio-sera aumento della nuvolosi tà. Te ...Per Amedeo Tessitori, centro dell’Umana Reyer Venezia, quella in programma domenica alle 17.30 alla Segafredo Arena non sarà una normale sfida di campionato. Di fronte infatti, ...