Ultime Notizie – Sciroppi contaminati | allarme Oms su due farmaci | “Rischi gravi in bimbi”

(Di giovedì 12 gennaio 2023)dell’Oms (Organizzazione mondiale della sanità) Europa su dueidentificati nella regione. Si tratta di medicinali per la tosse e per i sintomi di raffreddore e influenza, il cui produttore dichiarato è l’azienda indiana Marion Biotech. Questisono risultati scadenti, in quanto non soddisfano gli standard e le specifiche di qualità. Ambronol e Dok-1 Max, questi i nomi deglisu cui è scattato l’alert, sono stati rilevati in Uzbekistan e segnalati all’Oms il 22 dicembre 2022. Le analisi condotte su campioni di prodotto dai laboratori nazionali di controllo qualità del ministero della Salute uzbeko hanno evidenziato che entrambi contenevano quantità inaccettabili di glicole dietilenico e/o glicole etilenico come contaminanti, sostanze tossiche per ...

Corriere della Sera

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito I casi Covid - 19 in Cina e ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito I casi Covid - 19 in Cina e ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Bimbo morto a Sharm el-Sheik, non fu un’intossicazione alimentare. «Ipotesi avvelenamento da contatto» CICCIANO - Sabato 14 gennaio si terrà la V edizione del Premio Nazionale “Ass. Domenico De Stefano”. L’Acli Sei Do Kan aprirà le porte del Teatro Nadur di Cicciano per ricordare l’Assessore dello Spor ...Compie 25 anni il modello che ha sostenuto la rinascita di Triumph: diversa da tutte, radicale, assolutamente irriverente, ma anche decisiva nell'imporre il tre cilindri fra i motori di maggior succes ...