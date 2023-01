Ultime Notizie Roma del 12-01-2023 ore 16 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 12 gennaio 2023)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione studio Giuliano Ferrigno essere in primo piano infuria la battaglia nel donesk drammaticamente raccontata dalle foto satellitari che mostrano la città di solidarietà distrutta e a pochi chilometri un terreno attorno completamente crivellato di colpi i soldati ucraini Stanno combattendo disperatamente assicurato Chi è per mentre Moscato ottieni di avere ormai conquistato solo tre giorni al centro di un’aspra battaglia tra russi e ucraini per chi è per la città non è ancora stata conquistata si continua a combattere il presidente dei letti ieri in un video su telegram assicurato che il fronte di regiones tiene Intanto il Ministro delle imprese del made in Italy Adolfo Urso il presidente di Confindustria Carlo Bonomi sono a Kiev per ultimo si tratta di un ritorno perché era già stato in Ucraina prima delle ...