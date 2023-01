Ultime Notizie Roma del 12-01-2023 ore 14 | 10

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 12 gennaio 2023)dailynews radiogiornale ancora un buon pomeriggio dalla redazione da parte di Francesco in studio i giornalisti delle principali testate nazionali hanno partecipato alla prima conferenza stampa del neon marciatori iraniano in Italia Mohamed Reda Sapori Sapori in Contrada San Vitaliano mentre Mirame la massiccia protesta in nome di marcia mini La Repubblica islamica dell’Iran accetta e condivide il diritto internazionale e il rispetto e diritti delle donne anche noi come ti amo errori ha detto ma non accettiamo le politiche ingerenze rispettiamo i valori umani ma non accettiamo la presenza di alcuni paesi di imporre la loro cultura e lo stile di vita ad altre società l’iran non cambierà la sua indipendenza e sicurezza con te né con lei né col Ovest continua a essere il concetto che guida la nostra politica E non diventeremo satellite di ...