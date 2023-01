Ultime Notizie Roma del 12-01-2023 ore 07 | 10

(Di giovedì 12 gennaio 2023)dailynews radiogiornale giovedì 12 gennaio Buongiorno da Francesco Vitale continua a tenere banco la questione sui prezzi dei carburanti arrivate le stelle dopo l’approvazione del decreto norme sulla trasparenza dei prezzi sui carburanti su rafforzamento dei poteri di controllo e sanzionatori del garante dei prezzi e le prime repliche parte dissociazione gestori che speravano di intervenire più massicci da parte del governo Giorgia Meloni in una diretta su Facebook difende la scelta fatta la posizione del cancelliere tedesco lascio sulla consegna dei carri armati Leopard all’ucraina Dipende in gran parte dalla posizione del presidente degli Stati Uniti Joe biden sulla questione ha riferito il quotidiano politico citando due funzionari tedeschi che hanno parlato in forma anonima secondo politico la consegna da parte di Londra di carri armati Challenger 2 Chieve che ...

Sky Tg24

... ha avutodi donne iraniane che hanno ricevuto per posta citazioni in giudizio per aver ... Nonostante l impiego di tecnologie per la repressione e la sorveglianza di massa, nelle......futura seconda stagione I fan appoggiano questa seconda teoria ma per ora non ci sono... Nelleore è arrivata la notizia dell'atteso rinnovo della serie. Lo show con protagonista Jenna ... Guerra Ucraina Russia, le news di oggi. Si infiamma la battaglia a Soledar e Bakhmut. LIVE Le normative che limitano le emissioni di gas serra da parte dei veicoli a motore termico sono sempre più stringenti. Per tale motivo l’idrogeno sta riscuotendo un grande successo come risorsa ...Ci siamo lasciati un 2022 con 13 scioperi del trasporto pubblico, nove dei quali caduti di venerdì e uno caduto l'8 marzo. E il 2023 si apre con uno sciopero di lunedì: il ...