Ultime Notizie – Qatargate | Metsola prepara giro di vite per l’Europarlamento

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La presidente del Parlamento Europeo Robertapresenterà alla conferenza dei presidenti dei gruppi un pacchetto di misure volte ad aumentare la “trasparenza, l’etica e a migliorare i rapporti di lavoro con i Paesi terzi”, per cercare di impedire che si ripetano fatti come quelli evidenziati dalle indagini condotte dagli inquirenti belgi per sospetta corruzione ad opera di Paesi terzi, volti a influenzare il lavoro delle istituzioni Ue. Il pacchetto viene analizzato punto per punto da Transparency International, una ong con sede a Bruxelles, che considera quella avanzata dauna “proposta seria”, che affronta “molti dei punti sui quali facciamo campagna da anni”, anche se non mancano gli aspetti negativi, come il fatto che si continui a fare affidamento sul ‘self-enforcement’, che “non funziona”. Il primo obiettivo dichiarato è ...

Sky Tg24

Daniele De Martino non si esibirà a Velletri . L'esibizione del controverso cantante neomelodico, in programma la prossima domenica 15 gennaio presso il ristorante 'L'Uliveto' in via dei Fienili a ...StraNotizie.it è stato selezionato dal servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostreseguici tramite GNEWS andando su questa pagina e cliccando il tasto segui. ... Guerra Ucraina Russia, news. Mosca, Gerasimov nuovo capo operazioni russe in Ucraina Cartabia presidente col Parlamento contro Ulteriore botta di c… fortuna per tutti gli italiani! Dopo aver allungato il mandato agli ultimi due presidenti, ultimi rappresentanti di una razza in via di ...Dopo la sentenza, è l’ora dei rimborsi. Il pronunciamento della Corte costituzionale, che ha riconosciuto la possibilità di doppia esenzione Imu per le case in cui ...