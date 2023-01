Ultime Notizie – Prezzi benzina | Pichetto | “Intervento su accise con riforma complessiva fisco”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) “Nessuna retromarcia. In campagna elettorale abbiamo sostenuto la necessità di unafiscale che facesse riferimento all’intera tassazione diretta e indiretta per rendere più equilibrato il sistema fiscale a favore di famiglie, professionisti e imprese”. E’ quanto dice il ministro dell’Ambiente e della Sicurezza energetica GilbertoFratin, intervistato dal ‘Corriere della Sera’. Quindi, prosegue, “l’sulledei carburanti potrà far parte di una valutazione piùda inserire all’interno del riordino dell’intero sistema fiscale nazionale”. Mentre sulla mancata proroga del taglio aggiunge: “Con la legge di Bilancio il governo ha fatto una scelta precisa, destinando 21 miliardi contro il caro bollette. Allo stesso tempo, considerati i...

