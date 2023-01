Ultime Notizie – Morte Maddalena Urbani | giudici | “Salva con chiamata al 118”

Leggi su informazioneriservata.eu

(Di giovedì 12 gennaio 2023) “Sarebbe stata sufficiente una telefonata tempestiva al 118 are la vita di“, la figlia ventunenne del medico-eroe Carloche per primo isolò il virus della Sars, deceduta per un’overdose di metadone il 27 marzo 2021, in un’abitazione in zona Cassia a Roma. E’ quanto si legge nelle motivazioni della sentenza con cui la corte d’assise di Roma, lo scorso 24 ottobre, ha condannato a 14 anni di reclusione per omicidio volontario con dolo eventuale Abdulaziz Rajab, il pusher siriano, e a due anni Kaoula El Haouzi, amica della vittima, per la quale iavevano riqualificato l’accusa da concorso in omicidio a omissione di soccorso. Gli imputati “preferirono non chiamare i soccorsi, nonostante l’esatta consapevolezza della gravità della situazione, dimostrata dalla necessità ...