Ultime Notizie – Kureishi paralizzato in ospedale | il diario su Twitter

(Di giovedì 12 gennaio 2023) “Il mio incidente è stato una tragedia fisica, ma le conseguenze emotive per tutti noi saranno significative, ma anche molto interessanti”. E’ un passaggio del toccanteche lo scrittore anglo-pakistano Hanif, ricoverato al Gemelli dopo un malore accusato a Roma alla fine del 2022, affida al suo profiloe costretto al letto, descrive minuziosamente la sua giornata dal risveglio alla colazione, dal primo incontro con gli infermieri alla fisioterapia. “Essere in una posizione come questa significa dover sopportare sia la vulnerabilità che la frustrazione”, scrive. “Pochi fa è esplosa una bomba nella mia vita, ma questa bomba ha sconvolto anche la vita di chi mi sta intorno. Mia moglie, i miei figli, i miei amici. Non c’è famiglia che non sia toccata dalla ...

