Ultime Notizie – Iran | giornalista arrestata all’aeroporto mentre tentava di lasciare il Paese

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Laiana Nasim Sultan Beigi è statainternazionale Imam Khomeini di Teherancercava diil. Lo ha riferito sua madre, precisando, al portale diWire che “hanno spento il suo cellulare quando è andata al gate d’imbarco e, dopo diverse ore, ci ha informato in una rapida telefonata che sarebbe stata”. Successivamente, la madre dellaha dichiarato che le autorità hanno trasferito la figlia in un luogo sconosciuto. Più di 60 giornalisti sono stati arrestati nel quadro delle forti proteste registrate dallo scorso settembre in seguito alla morte in carcere della giovane Mahsa Amini. Secondo i dati dell’Ong ...

Corriere della Sera

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito I casi Covid - 19 in Cina e ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...GF Vip: Oriana pronuncia una frase pesante su Nikita Oriana Marzoli è una protagonista indiscussa del GF Vip , ma nelleore ha pronunciato una frase che potrebbe farle perdere un po' di ... Le notizie sulla guerra in Ucraina dell’11 gennaio Pescara, 12 gen. Un protocollo d’intesa tra Regione, Università degli Studi di Teramo e Comune di Lanciano per l’attivazione del corso di laurea in Diritto dell’Ambiente ed Energia è stato siglato, ...Difatti, la dirigenza nerazzurra avrebbe deciso di anticipare l’inizio delle negoziazioni per il prolungamento di due giocatori in rosa, accomunati entrambi dalla scadenza del proprio contratto fissat ...