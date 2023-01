Ultime Notizie – Ginnastica ritmica | Maccarani resta allenatrice

Corriere della Sera

L'Inter riceve un Verona che torna a sperare nella salvezza, il Milan (senza Tonali) e' atteso dall'insidiosa trasferta con un Lecce da centroclassifica, capace di 10 punti nelle4 gare. ...Con gli emiliani Lamesta ha militato in serie C nelledue stagioni e mezza: per lui 3 gol in 70 presenze. Come Guidetti, è arrivato in grigio a titolo definitivo fino a giugno con l'opzione ... Malore per Matteo Richetti alla Camera: il capogruppo di Azione-Italia Viva ricoverato al Gemelli Lo ha detto il sindaco di Pesaro Matteo Ricci, rispondendo alle polemiche delle ultime ore. "Penso anche che politicamente dobbiamo incalzare e attaccare il governo nazionale e regionale, commissario ...Il trequartista del Cagliari, Marco Mancosu, sta lottando contro un problema al soleo che lo tiene fermo da settimane. Il giocatore vorrebbe tornare ad essere disponibile per la partita contro la Spal ...