Ultime Notizie – E’ morto Jeff Beck | il chitarrista aveva 78 anni

(Di giovedì 12 gennaio 2023) E’. Ile cantante britco78è deceduto ieri per meningite batterica. “A nome della sua famiglia, con profonda e profonda tristezza che condividiamo la notizia della scomparsa di. Dopo aver contratto improvvisamente la meningite batterica, èserenamente ieri”, si legge nel tweet diffuso sul profilo dell’artista. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Sky Tg24

Daniele De Martino non si esibirà a Velletri . L'esibizione del controverso cantante neomelodico, in programma la prossima domenica 15 gennaio presso il ristorante 'L'Uliveto' in via dei Fienili a ...StraNotizie.it è stato selezionato dal servizio di Google News, se vuoi essere sempre aggiornato sulle nostreseguici tramite GNEWS andando su questa pagina e cliccando il tasto segui. ... Guerra Ucraina Russia, news. Mosca, Gerasimov nuovo capo operazioni russe in Ucraina LIVE No alla conferma nelle sue funzioni per il capo della procura di Terni, Alberto Liguori . Lo ha deciso mercoledì 11 gennaio 2022 il ...Vertice al ministero dell'Interno dopo gli scontri in Autostrada tra ultras di Napoli e Roma che hanno bloccato il traffico sull'A1 per ore e ...