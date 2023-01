Ultime Notizie – Dl aiuti | Camera approva decreto Protesta M5S in Aula

(Di giovedì 12 gennaio 2023) L’dellahato il dlQuater con 164 sì. I voti contrari sono stati 127, 3 gli astenuti. Durante la discussione in, c’è stata una contestazione dei deputati M5S contro il governo. I parlamentari del Movimento hanno esposto cartelli sul cosiddetto caro carburanti, riproponendo il passaggio del programma elettorale di Fdi in cui si richiamava la riduzione di Iva e accise con sotto la scritta, in bella vista, ‘vergogna!’. I deputati 5 Stelle sono stati dunque invitati a togliere i cartelli per consentire all’il proseguo dei lavori. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere della Sera

... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito I casi Covid - 19 in Cina e ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ...... lesu tecnologia, gadget, ambiente e diritti. Iscriviti subito I casi Covid - 19 in Cina e ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra in Ucraina, recensioni e guide all ... Le notizie sulla guerra in Ucraina dell’11 gennaio È stata presentata questa mattina in conferenza stampa al Consorzio Bim “Il Cardinale Troiano Acquaviva D’Aragona, tra erudizione e storia”, l’ultima opera del Professor Roberto Ricci (Atri, Hatria ...Primo appuntamento del 2023 con l’iniziativa di Toscanalibri "10 autori per 10 temi – Come una biblioteca... - toscanalibri - Il portale della cultura toscana ...