Ultime Notizie – Coppa Italia 2023 | Samp ko e Fiorentina ai quarti

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Lasi qualifica aidi finale di, dove affronterà il Torino. Tra le mura amiche dello stadio ‘Artemio Franchi’ i viola sconfiggono 1-0 ladoria. A decidere il match la rete di Antonin Barak al 25?. I blucerchiati chiudono la partita in dieci per l’espulsione di Murillo al 93? per doppia ammonizione. Vittoria meritata per lache concretizza il passaggio del turno grazie alla rete nel primo tempo di Barak. Unatroppo povera in avanti, soprattutto nella ripresa, per impensierire la retroguardia viola. La traversa di Rincon nel primo tempo è l’unica vera occasione da gol creata dagli uomini di Stankovic in tutto il match. Buona la prova dei padroni di casa, specialmente nella seconda parte della prima frazione. ...

Corriere della Sera

CalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle