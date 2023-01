Ultime Notizie – Colaceci Agens Confindustria | “Da parte nostra contributo a tema Codice degli appalti”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) “Comeabbiamo cercato di dare unsuldelche tendeva soprattutto a rendere di natura privatistica il rapporto che sorge successivamente all’espletamento della gara pubblica e anche possibilmente a creare un sisdisincentivante a fare i ricorsi ‘tanto per farli'”. A dirlo Amalia, vice presidenteintervenendo alla presentazione Fast Confsal ‘Italia velocemente connessa’, secondo rapporto di avanzamento. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Corriere della Sera

Rimborsi Imu - Le indicazioni sono arrivate praticamente alla vigilia di Natale, lo scorso 23 dicembre. Le ha messe nero su bianco l'Ifel, fondazione che fa capo all'associazione dei Comuni italiani (...Inviare ancora armi all' Ucraina Sì, diversi paesi europei stanno organizzando e inviando nuove forniture per la difesa del Paese attaccato dalla Russia ormai quasi un anno fa. La Polonia e la Gran ... Malore per Matteo Richetti alla Camera: il capogruppo di Azione-Italia Viva ricoverato al Gemelli A due anni dall'uscita definitiva dall'Ue, dal mercato unico e dall'unione doganale il primo cittadino londinese critica le scelte dei Conservatori ...Lo scorso 30 dicembre era stato ufficializzato il suo trasferimento, ma ora sembra aver già messo le ali. Kamenovic è approdato in prestito allo Sparta Praga dopo che alla Lazio ...