Ultime Notizie – Caro carburante | sciopero benzinai 25-26 gennaio | governo convoca sindacati

(Di giovedì 12 gennaio 2023)inil 25 e 26prossimi per “porre fine a questa ondata di fango sulla categoria”. Come si legge in una nota delle organizzazioni dei gestori di Faib, Fegica e Figisc “ilaumenta il prezzo dei carburanti e scarica la responsabilità sui Gestori che diventano i destinatari di insulti ed improperi degli automobilisti esasperati. Avviata contro la categoria una campagna mediatica vergognosa”. Lodeidel 25-26“è un legittimo diritto”, afferma il ministro dell’Ambiente e Sicurezza energetica Gilberto Pichetto a margine dell’evento Valore Natura questa mattina a Roma. Ilnel frattempo hato iper domani. A confermarlo sono i ...

Corriere della Sera

Un uomo nudo è stato ripreso ieri sera, 11 gennaio 2023, a Mestre ( Venezia ) in viale Piave mentre camminava sul cornicione di un condominio calandosi da una finestra . Sono intervenuti la Polizia e ...Uscito dal Pd, Richetti nel 2020 ha aderito ad Azione di Carlo Calenda, partito con il quale è stato rieletto a Montecitorio allepolitiche. +++Notizia in aggiornamento+++ Bimbo morto a Sharm el-Sheik, non fu un’intossicazione alimentare. «Ipotesi avvelenamento da contatto» ROMA (ITALPRESS) – Un gruppo di lavoro per definire il fabbisogno dei medici e adeguare le capacità e l’offerta potenziale del sistema universitario. E’ quanto prevede il decreto del ministro dell’Uni ...Roma, 12 gen. (Labitalia) - "Nel settore dei trasporti abbiamo la necessità di avere un tessuto industriale forte e particolarmente reattivo". A dirlo Edoardo Rixi, viceministro delle infrastrutture e ...