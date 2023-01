Ultime Notizie – Ascolti tv | Milan-Torino vince la prima serata

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La partitain onda su Canale 5 ha vinto glidelladi ieri con 4.005.000 telespettatori e il 20,1% di share. Su Rai1 la terza e ultima puntata di ‘Meraviglie – Stelle d’Europa’ ha ottenuto 2.553.000 telespettatori e il 13,5%. Terzo posto per ‘Chi l’ha visto?’ che su Rai3 ha registrato 1.926.000 telespettatori e il 10,7% di share. Su Italia 1 il film ‘Mamma, ho riperso l’aereo: mi sono smarrito a New York’ ha totalizzato 1.955.000 telespettatori e il 10,1% di share, mentre Rai2 con lapuntata de ‘La porta rossa 3’ ha conquistato 1.577.000 telespettatori e l’8%. Su Retequattro ‘Controcorrente’ è stato visto da 614.000 telespettatori pari al 4% di share e La7 con ‘Atlantide – Speciale Emanuela Orlandi’ ha interessato 505.000 telespettatori con il ...

Corriere della Sera

Trovate tutte lesulla serie tv di Netflix nella nostra scheda . Che ne pensate del video di Emma Myers dal set di Mercoledì Fatecelo sapere con un commento qui sotto oppure, se ...Nelleore, però, è spuntata un'indiscrezione che sembra avere la meglio sulle altre. Caos di Capodanno ad Amici: c'entra la noce moscata Secondo la pagina Amici News, da sempre molto ... La Cina sta cambiando la sua politica estera «A Pechino si sono convinti che Putin è pazzo» Ben Sulayem continua a spingere per avere un nuovo team sulla griglia di partenza della Formula 1. Il presidente della FIA ha, ancora una volta, esternato il proprio parere favorevole ad ampliare il n ...Gerhard Berger, cinque GP vinti con la Ferrari in carriera, ha rilasciato una lunga intervista a La Gazzetta dello Sport, in cui ha anche parlato della Rossa in ottica 2023. Secondo l'ex pilota e mana ...