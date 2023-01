Ultima generazione chiede l’elemosina | vogliono fare i vandali e dobbiamo pagarli noi

Leggi su ilprimatonazionale

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma, 12 gen — A quanto pare i fiumi di dollari messi a disposizione dal fondo per la propaganda catastrofista-climatica Climate emergency fund non bastano più a sovvenzionare le gesta dalle eco-marionette di: ci sono trasporti da pagare, pasti da sfornare, spese legali da saldare. I miliardari dai cognomi «diversamente ambientalisti» (una su tutti Ailen Getty, nipote di petrolieri) e i registi della Hollywood che piange per le emissioni non riescono ad arrivare proprio dappertutto. Così si è resa necessaria, per i giovani «guerrieri del clima» armati solo di vernice, colla e relativo copione di piagnistei da imparare a menadito, l’operazione di accattonaggio online Adotta un disobbediente.: disobbedienti in cosa? Fa ridere già dallo slogan: in che cosa questi burattini ...