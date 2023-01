UFFICIALE – Napoli-Juventus | invito del club ai tifosi Orario apertura tornelli

Tuttosport

Sul proprio sitola SSCha pubblicato un comunicato rivolto ai tifosi che domani assisteranno alla gara con la Juventus al Maradona. In occasione della gara di Campionato contro la Juventus, in ...Tutte le news sul calciomercatoe sulCalcioNapoli24.it è stato selezionato dal nuovo servizio di Google, se vuoi essere sempre aggiornato sulle ultime notizie Dazn e il rimborso per Inter-Napoli: la nota ufficiale Si ricorda, che per accedere allo Stadio è necessario presentare un valido documento d’identità, unitamente al titolo di accesso ...Contro la Juventus degli svincolati di gran lusso (con ingaggi elevati), il Napoli ristrutturato e sostenibile che ha scoperto nuove stelle globali ...