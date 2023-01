Ufficiale | da febbraio il Var sarà introdotto in Conference League

Leggi su ilnapolista

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La Uefa ha annunciato l’implementazione del Var dalla prossima fase ad eliminazione diretta della. Finora lo strumento non è stato messo a disposizione per la terza competizione europea. Lo ha annunciato l’Uefa, che ha tenuto fede alla promessa fatta la scorsa stagione di implementare l’uso della tecnologia nel terzo torneo continentale per club. Il Var è stato aggiunto nelle competizioni europee a partire daldel 2019 nella fase ad eliminazione diretta di Champions. La decisione segue quella della scorsa stagione, quando l’assistenza video fu introdotta per le semifinali e per la finale Roma-Feyenoord, con la vittoria dei giallorossi. Di seguito il comunicato della Uefa sul Var in: «Per la prima volta, il video assistant arbitraing ...