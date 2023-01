Ucraina | Urso vede Zelensky | “Conferenza ricostruzione a marzo in Italia”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il ministro delle Imprese, Adolfo, ha incontrato oggi a Kiev il presidentee i vertici del governo, ”portando il messaggio del presidente Giorgia Meloni di piena solidarietà al governo e al popolo ucraino”. E’ quanto si legge in una nota del dicastero.ha annunciato che è in corso ”l’organizzazione di una grandesullache metterà intorno al tavolo autorità istituzionali e impresene e ucraine”. Il meeting inche potrebbe svolgersi a. “Il mio viaggio a Kiev ha confermato il rapporto privilegiato tra i nostri due Paesi”, sottolinea. Gli incontri “hanno confermato una cooperazione permanente sia nella fase dellache nel lungo periodo”. ...

Agenzia ANSA

Così il ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, al termine della sua visita a Kiev. sat/mgg/gtr ...è il primo ministro del nuovo governo che visita l', ma era stato a Kiev anche a settembre scorso quando era presidente del Copasir. Nella delegazione erano presenti anche il consigliere ... Urso e Bonomi a Kiev, la solidarietà dell'Italia al popolo ucraino Roma, 12 gen. (askanews) - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso ha incontrato oggi a Kiev il presidente Zelensky e i vertici ...Al ministro degli Esteri Dmytro Kuleba il ministro delle Imprese e del made in Italy, Adolfo Urso, "conferma piena solidarietà e ...