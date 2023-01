Ucraina | Urso e Bonomi si recano a Kiev per esprimere la solidarietà di governo e industriali

Agenzia ANSA

13.17,visita die Bonomi a Kiev Missione a Kiev del ministro per le Imprese e il Made in Italy,, per ribadire "la solidarietà dell'Italia al popolo ucraino". Previsti incontri con i ...era gia' stato inlo scorso settembre, primo esponente della coalizione di centrodestra, portando il messaggio dell'allora presidente di Fratelli d'Italia che assicurava il pieno ... Urso e Bonomi a Kiev, la solidarietà dell'Italia al popolo ucraino L’obiettivo, ha detto il presidente di Confindustria è offrire «il nostro supporto alla ricostruzione delle infrastrutture e all’economia ucraina» e di «fare sistema in accordo con il Governo italiano ...(ANSA) - ROMA, 12 GEN - Il ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso è giunto stamane a Kiev per incontrare i vertici del governo e delle istituzioni ucraine. Lo si legge in una nota nell ...