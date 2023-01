(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) – Il Gruppo Wagner ha affermato di averildi uno dei duein, Christopher Parry, 28 anni, e Andrew Bagshaw, 48, visti per l’ultima volta venerdì scorso mentre lasciavano Kramatorsk per Soledar. In un messaggio su Telegram il gruppo Wagner afferma che sulsono stati ritrovati i documenti di entrambi idati per. “Stiamo sostenendo le famiglie di due uominiscomparsi in”, ha dichiarato un portavoce del Foreign Office, citato da Skynews.com. “Siamo a conoscenza delle recenti segnalazioni e siamo in contatto con le autorità ucraine”. L'articolo proviene da Italia Sera.

Entilocali-online

Il Gruppo Wagner ha affermato di averil corpo di uno dei due volontari britannici dispersi in, Christopher Parry, 28 anni, e Andrew Bagshaw, 48, visti per l'ultima volta venerdì scorso mentre lasciavano Kramatorsk per ...Il messaggio su telegram del Gruppo Wagner: sul corpo i documenti di entrambi gli uomini Il Gruppo Wagner ha affermato di averil corpo di uno dei due volontari britannici dispersi in, Christopher Parry, 28 anni, e Andrew Bagshaw, 48, visti per l'ultima volta venerdì scorso mentre lasciavano Kramatorsk per ... Ucraina, "trovato corpo di uno dei volontari britannici dispersi" La guerra in Ucraina giunge al 323esimo giorno. La città mineraria di Soledar, a 100 km nord di Donetsk, è da giorni al centro di sanguinosi scontri ...Ucraina, la Wagner ritrova il corpo di uno dei volontari britannici dispersi, cosa ha scritto su Telegram il servizio stampa del gruppo di Prigozhin ...