Ucraina | Soledar | si combatte ancora Le foto satellitari mostrano la città rasa al suolo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Guerra in- Anche le immaginiche la cittadina, dove da giorni infuria la guerra, è stataal. Lescattate da Maxar Technologies...

La notizia della caduta di, una delle città più fortificate dell'dopo Mariupol, trapela appena in occidente, dove viene spesso omessa e anzi negata. La conquista di questo centro con più di duecento chilometri ...Immagini satelittari Maxar mostrano scenari apocalittici nell'orientale:rasa al suolo e i dintorni di Bakhmut, bombardati da razzi, simili a paesaggi lunari. La guerra in, le ...Continuano i duri combattimenti nella città di Soledar, situata nella regione di Donetsk. Lo ha affermato all'agenzia di stampa "Rbk ...Guerra in Ucraina - Anche le immagini satellitari mostrano che la cittadina ucraina Soledar, dove da giorni infuria la guerra, è stata rasa al suolo. Le foto scattate da Maxar ...