Ucraina | Soledar | si combatte ancora | 15 bambini bloccati nella città Le foto satellitari mostrano la città rasa al suolo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Guerra in- Infuria la battaglia a. Oltre 500 civili sono rimasti letteralmente intrappolaticittadina dell'orientale, tra cui 15, ed è...

la Repubblica

La notizia della caduta di, una delle città più fortificate dell'dopo Mariupol, trapela appena in occidente, dove viene spesso omessa e anzi negata. La conquista di questo centro con più di duecento chilometri ...Immagini satelittari Maxar mostrano scenari apocalittici nell'orientale:rasa al suolo e i dintorni di Bakhmut, bombardati da razzi, simili a paesaggi lunari. La guerra in, le ... Ucraina - Russia, le news dalla guerra oggi. Kiev: "A Soledar situazione difficile, più di 500 civili impossibili da evacuare" Guerra in Ucraina - Anche le immagini satellitari mostrano che la cittadina ucraina Soledar, dove da giorni infuria la guerra, è stata rasa al suolo. Le foto scattate da Maxar ...12 gennaio 2023 Si fa sempre più cruento il conflitto nel Donetsk, nell'est dell'Ucraina. La cittadina di Soledar è ormai rasa al suolo… Leggi ...