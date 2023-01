Ucraina | Soledar resiste Russia | “Controlliamo zona ovest”

(Di giovedì 12 gennaio 2023) (Adnkronos) – Ci sono ancora “piccole sacche dinza”nella città orientale di, a pochi chilometri da Bakhmut, nella regione di Donetsk. Lo hanno annunciato fonti militari dell’amministrazione filo-russa della regione. “I nostri ragazzi continuano a schiacciare il nemico in questi luoghi. In generale, l’operazione sta andando bene e la periferia occidentale diè già completamente sotto il nostro controllo”, ha dichiarato Andrei Bayevsky, un esponente militare dell’amministrazione. Le autorità ucraine, dal canto loro, hanno negato che la città sia caduta in mano russa, sostenendo che nellaproseguono “aspri combattimenti”. Anche il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che “aè stato fatto un immenso sforzo e tali azioni sono ...

Il destino dinell'orientale era incerto dopo che il gruppo russo Wagner aveva affermato di controllare la città di accesso, ma il Cremlino ha messo in guardia dal dichiarare ...Oltre 500 civili sono rimasti a, tra cui 15 bambini, ed è impossibile evacuarli a causa dei combattimenti in corso: lo ha detto alla tv di Statoil governatore della regione di Donetsk, Pavlo Kyrylenko, come ... Le immagini satellitari mostrano Soledar rasa al suolo Guerra in Ucraina - Infuria la battaglia a Soledar. Oltre 500 civili sono rimasti letteralmente intrappolati nella cittadina dell'Ucraina orientale, tra cui 15 bambini, ed ...Il presidente ucraino Volodymyr Zelensky ha dichiarato che i combattimenti a Soledar "continuano" e che il fronte di Donetsk "tiene". "Lo Stato terrorista e i suoi propagandisti stanno cercando di fin ...