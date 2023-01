Ucraina | Soledar è rasa al suolo | “Impossibile evacuare i bambini”

Leggi su velvetmag

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La cittadina di, in, alle porte di Bakhmut (nel Donbass) è in questi giorni il punto forse più oscuro della guerra. La battaglia fra i russi invasori e la resistenzaè feroce., come mostrano le immagini satellitari della società americana Maxar Technologies, èal. I combattimenti, però non si fermano. E se i russi affermano di avere il controllo della situazione, gli ucraini replicano che ciò è falso, e che hanno inflitto al nemico ingenti perdite. Due foto satellitari della Maxar Technologies ritraggono, in, prima (1 agosto 2022) e dopo (10 gennaio 2023) essere stataala causa di una battaglia che infuria da mesi fra russi e ucrainiInfuria dunque ...