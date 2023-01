Ucraina | russi a Soledar ripresi dall' alto come formiche

Open

...che tutti i 'problemi' connessi alla sua cosiddetta 'operazione militare speciale' contro l'... E questo è, ovviamente, grazie soprattutto ai cittadini, alla loro compostezza, a tutta la ...Soldatia Soledar "come formiche", ripresi dall'alto e commentati dalle forze armate ucraine in un video diffuso dal personale militare delle forze armate dell', gruppo Madyar. Una voce fuori ... Ucraina, assedio russo a Soledar col gruppo Wagner. Gli Ucraini: «Non contiamo più i morti» Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Il rifiuto del consens ...La reporter di guerra Clarissa Ward ha deciso di recarsi in Ucraina per raccontare il Paese a un anno dallo scoppio della guerra: lo fa mentre incinta al quinto ...