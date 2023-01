Ucraina | Petrakov termina la sua avventura da commissario tecnico

(Di giovedì 12 gennaio 2023) La Federcalcioha comunicato di aver sollevato dall’incarico didell’, Oleksandr. L’allenatore sedeva sulla panchina della nazionale dal novembre del 2021, collezionando 15 partite con 6 vittorie, 7 pareggi e 2 sconfitte. Ora, secondo quanto riportato dai media locali, subentrerà alla guida dell’, Sergei Rebrov, ex attaccante della nazionalee attualmentedell’Al Ain. SportFace.

Dire

Per quanto riguarda l', la sua partecipazione è direttamente legata all'evolversi del conflitto, intanto la prima partita che la nazionaleguidata dal ct Oleksandrdeve ...: La Nazionale diha fatto onore al campo, seppur avrebbero potuto benissimo prendersi una pausa, visto il terrificante periodo storico per il paese. Una squadra molto combattiva, ... Calcio, il Ct dell'Ucraina Petrakov: "Odio i russi, combatto per ucciderli"