Ucraina | Meloni | ' Italia fa la sua parte | da Zelensky per parlare di ricostruzione'

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Roma, 12 gen. (Adnkronos) - Adirà "che l'c'è, come c'è stata sin dall'inizio. Per quanto possa sembrare che siamo sull'orlo di un burrone, io convorreianche didell'. Non rinunciamo a fare la nostraper arrivare a una soluzione". Così la premier Giorgiain un'intervista al tg1.

Il Foglio

...del Consiglio ha specificato che 'l'Italia fa la sua parte' e che vedrà il presidente dell'... Lo afferma la premier Giorgiaal Tg1. L'intervento al Tg5 'Tutto quello che stiamo facendo ...Tutti gli "uomini" del ministro della Cultura Sangiuliano Di tutti i ministeri del governo, ... gli sviluppi e le conseguenze economiche della guerra inNotizie, recensioni e guide all ... Meloni ha una grana sull’Ucraina: Salvini «Questo governo sta precedendo con determinazione e testa alta», così il premier Giorgia Meloni nell'intervento a Tg1. «Lavoriamo per dare priorità ...Roma, 12 gen. (Adnkronos) – A Zelensky dirà “che l’Italia c’è, come c’è stata sin dall’inizio. Per quanto possa sembrare che siamo sull’orlo di un burrone, io con Zelensky vorrei parlare anche di rico ...