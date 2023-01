Agenzia ANSA

... in, al 3,9 per cento nel 2022, per poi salire al 4,2 per cento nel 2023 e quindi scendere al ... La guerra inLa guerra contro l'' continua a rappresentare un significativo rischio ...Politico ha anche citato un recente rapporto del Servizio di Stato per le comunicazioni speciali e la protezione delle informazioni, secondo cui gli attacchi informatici contro l'sono ... Ucraina: media, oltre 2.000 cyberattachi russi nel 2022 - Mondo Con una temperatura di 2,65 gradi superiore alla media storica, valori mai registrati prima anche a dicembre, c’è l’invasione di cormorani in Puglia, gli uccelli che si cibano di pesce, più che tripli ...Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per “interazioni e funzionalità semplici”, “miglioramento dell'esperienza”, “mi ...