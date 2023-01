Ucraina | il ministro Urso incontra Zelensky a Kiev | così prepara la visita di Meloni

Leggi su iltempo

(Di giovedì 12 gennaio 2023) Italia esempre più vicine. Ildelle Imprese e del Made in Italy, Adolfo, hato il presidente ucraino Volodymyr. Il leader ucraino ha assegnato un premio aper il sostegno italiano all'che non è mai mancato dopo l'invasione russa. "Mi ha fatto particolarmente piacere ricevere dalle mani del Presidente@Zelenski l'onorificenza al merito della Repubblica per il sostegno alla causa della libertà. Zelenski ha tenuto a ringraziare il Governo e il popolo italiano per il sostegno all'", il commento di. Mi ha fatto particolarmente piacere ricevere dalle mani del Presidente @Zelenski l'onorificenza al merito della Repubblica per il sostegno alla causa ...